شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تُطالب بجمعية عمومية طارئة لتعديل لائحة الجبلاية قبل الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، بعقد جمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة قبل إجراء الانتخابات المقبلة، على أن يتم وضع بعض البنود فى اللائحة الجديدة مثل منع الجمع بين العمل فى الإعلام واتحاد الكرة واستمرار بند الـ8 سنوات منعًا لعودة أعضاء المجلس المستقيل مجددًا.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء الجمعية العمومية بثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية يوم 22 يوليو الجارى لعرض مقترحاتهم عليه.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، باستقالة جماعية مؤخرًا إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية على خلفية الخروج المهين للمنتخب من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2016 التي تقام حاليًا في مصر.