تصريحات الثلاثاء.. رسائل رمزي.. رد المحمدي.. وصفقة منتظرة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز الاخبار التي أدلى بها مسؤولي كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019.
وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:
رياض محرز يتحدث عن جوارديولا وتتويج الجزائر بكأس الأمم
معلول يتحدث عن وداع مصر لكأس الأمم.. واستبعاده من منتخب تونس
بالصور.. الأهلي يكشف سر تحول أرضية التتش فى أسبوعين
حوار.. هاني رمزي يكشف أسباب فشل المنتخب.. اختلافه مع أجيري.. وأزمة المستبعدين
مدرب مصر السابق: لدينا أفضل لاعب وسط في إفريقيا
المحمدي لمصراوي عن انتقادات رمزي: تاريخي أكبر من الرد عليه
مساعد أجيري: لا أفهم سبب وتوقيت تصريحات رمزي.. واسألوا اتحاد الكرة عن أزمة وردة
وكيل بن شرقي: اللاعب فضّل الزمالك عن عدة عروض عربية أخرى
حازم إمام عن تصرف المحمدي: من يقف أمام الجماهير "غير ذكي"
"لم أقلل من تاريخه".. هاني رمزي يرد على أحمد المحمدي
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