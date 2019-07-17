النشرة الرياضية.. خليفة أجيري.. حقيقة اعتزال صلاح الدولي.. ومصر في المستوى الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نرصد أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019.
وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:
مفاجآت في اختيار خليفة أجيري.. شحاتة الأبرز و"مهمة خاصة" للحضري
مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك والوداد المغربي
باسم مرسي قد يعود للانتاج الحربي
شرط الإسماعيلي للاستغناء عن لاعبه للزمالك
حفيظ دراجي يُلبي دعوة والدة محمد أبو تريكة
رسميًا..الزمالك يُعلن التعاقد مع بن شرقي لمدة 3 سنوات
الخليج 365 يكشف.. هل يفكر صلاح في الاعتزال الدولي؟
تقارير: كهربا طلب الحصول على 1.5 مليون يورو سنويًا للانتقال لدينيزلي سبور التركي
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