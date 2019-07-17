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النشرة الرياضية.. خليفة أجيري.. حقيقة اعتزال صلاح الدولي.. ومصر في المستوى الأول

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نرصد أبرز أخبار كرة القدم في النشرة عن يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019.

وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:

مفاجآت في اختيار خليفة أجيري.. شحاتة الأبرز و"مهمة خاصة" للحضري

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك والوداد المغربي

باسم مرسي قد يعود للانتاج الحربي

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شرط الإسماعيلي للاستغناء عن لاعبه للزمالك

حفيظ دراجي يُلبي دعوة والدة محمد أبو تريكة

رسميًا..الزمالك يُعلن التعاقد مع بن شرقي لمدة 3 سنوات

الخليج 365 يكشف.. هل يفكر صلاح في الاعتزال الدولي؟

تقارير: كهربا طلب الحصول على 1.5 مليون يورو سنويًا للانتقال لدينيزلي سبور التركي

كاف يعلن تصنيف المنتخبات لقرعة أمم إفريقيا 2021

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