القائم بأعمال مديرية الشباب بالبحر الأحمر يتفقد المشروع القومي للموهبة

لعبه تنس الطاوله.
تفقد فراج عبد المقصود القائم بعمل مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر المشروع القومي للموهبه والبطل الأوليمبي بالبحر الاحمر في
والذي يشارك في بطولة الجمهورية بنادي مدينة نصر الرياضي
كما هنأ الاعبين الحاصلين علي المراكز المتقدمه في اللقاء المجمع لتنس الطاوله بمحافظه الاسكندريه
جدير بالذكر أن فريق تنس الطاوله مكون من 9 لاعبين و لاعبات يشاركون لأول مره فى بطولة الجمهوريه
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