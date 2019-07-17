"أحمد المحمدي يوجه ردًا صادمًا لـ"هاني رمزي

وجه أحمد المحمدي قائد منتخب مصر، ردا صادما الى هاني رمزي المدرب المساعد السابق بعد هجومه ضده في تصريحات مؤخراً. في تصريحات مؤخراً. وقال المحمدي في تصريحات صحفية، ان لا يمكن أن يرد على شخص يهاجم جهاز المنتخب واللاعبين بهذا الشكل بعد إقالته، مشيرا الى ان تاريخه لا يسمح له بالدخول في هذه المهاترات. أن يرد على شخص يهاجم جهاز المنتخب واللاعبين بهذا الشكل بعد إقالته، مشيرا الى ان تاريخه لا يسمح له بالدخول في هذه المهاترات.

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