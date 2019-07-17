رياضة | الزمالك يستهدف ضم 3 لاعبين من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستهدف ضم 3 لاعبين من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي الزمالك 3 لاعبين من بيراميدز على رأس صفقاته الصيفية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة خلال الساعات الماضية، مع ثلاثى فريق بيراميدز، أحمد أيمن منصور، وعمر جابر، ونبيل عماد دونجا، للحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتظر الزمالك موافقة إدارة بيراميدز على رحيل الثلاثي لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وتسعي إدارة الزمالك لتدعيم الفريق بصفقات قوية استعدادًا للمنافسة على كافة البطولات في الموسم المقبل.