رياضة | ملعب إفريقيا.. رياض محرز صنيعة جمال بلماضي!

قاد لاعب نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي رياض محرز منتخب بلاده الجزائر إلي نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بعدما أحرز هدف الفوز القاتل ضد نيجريا في الدقائق الأخيرة من مباراة نصف النهائي، وحظي أداء اللاعب الهجومي علي إشادة كبيره من متتبعي البطولة حيث أحرز ثلاثة أهداف يحتل بهم المركز الثاني بين هدافين البطولة وحصل علي رجل المباراة في مرتين لكن الجزء الأفضل في ظهور رياض في البطولة كان الأداء الدفاعي المبهر الذي قدمه نجم محاربي الصحراء الأول ويسلط موقع الخليج 365 الرياضي الضوء علي المستوي الدفاعي لرياض محرز.

منذ بداية البطولة أتضح للجميع سيطرة جمال بلماضي علي زمام الأمور داخل منتخب بلاده حين اعطي تعليمات دفاعية لرياض محرز لمساندة الظهير الأيمن يوسف عطال وفي المقابل أمتثل رياض لقرارات مدربه بكل انضباط حيث تظهر أرقام رياض محرز الدفاعية في منتصف الملعب الدفاعي للجزائر خلال البطولة أداء دفاعي كبير عند مقارنتها بأرقام رياض الدفاعية في منتصف ملعب مانشيستر سيتي خلال بطولة الدوري حيث معدل تدخلاته 1.3 تدخل في المباراة مع الجزائر في مقابل 0.4 مع السيتى، معدل أعتراض الكرة 1 اعتراض للكرة في المباراة مع الجزائر في مقابل 0.4 مع السيتي، معدل إبعاد الكرة 0.7 مع الجزائر في مقابل ولا إبعاد مع السيتي، معدل ارتكابه للأخطاء 1.7 خطئ مع الجزائر في مقابل 0.4 مع السيتي وهو ما يؤكد التزامه بتأدية دورة الدفاعي.

الخرائط الحرارية لرياض محرز تثبت أيضًا تواجده بشكل دائم ومستمر في منتصف الملعب الدفاعي لمنتخب الجزائر وجاءت الخرائط الحرارية لمحرز في البطولة كالتالي:-