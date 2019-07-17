رياضة | كيف كان مشوار الجزائر حتى التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف كان مشوار الجزائر حتى التأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مشوار منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية. - دور المجموعات بدأ منتخب الجزائر مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب كينيا، حيث فاز محاربي الصحراء بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وانتصر في المباراة الثانية على منتخب السنغال بنتيجة 1-0، وانهى دور المجموعات بالفوز الكبير على منتخب تنزانيا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

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