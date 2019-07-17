رياضة | بلومي: بلماضي مفاجأة الجزائر في البطولة وخروج مصر صدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلومي: بلماضي مفاجأة الجزائر في البطولة وخروج مصر صدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد لخضر بلومي نجم الجزائر السابق بجمال بلماضي المدير الفني للجزائر وأكد أنه مفاجأة البطولة كما أعرب عن دهشته من توديع مصر للبطولة من دور الستة عشر.

وقال بلومي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " المباراة النهائية ستكون صعبة لأن السنغال فريق قوي ويمتلك نجوم كبار ويمتلكون عناصر تكتيكية وفنية وبدنية على الرغم من تغلبنا عليه في الدور الأول".

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وأضاف :"جمال بلماضي ارجع الجزائر لمكانها الطبيعي وتمكن من حل المشاكل التي كانت متواجدة فيه على الرغم من قدوم 4 أو 5 مدربين بعد كأس العالم 2014 ولم يتمكنوا من حلها".

وتابع :"يجب على لاعبو الجزائر أن يهاجموا السنغال مبكرا ويسجلون أهداف مبكرة وجمال بلماضي هو مفاجأة الجزائر في البطولة".

واختتم بلزمي تصريحاته قائلاً :"كنت اتمنى وصول الجزائر ومصر والمغرب وتونس لنصف النهائي وخروج مصر من دور الستة عشر مفاجأة".