رياضة | رسميًا.. الاتحاد يعلن تعاقده مع هارون كمارا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الاتحاد يعلن تعاقده مع هارون كمارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن تعاقده مع هارون كمارا، قادمًا من نادي القادسية في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.