رياضة | رسميًا.. الاتحاد يعلن تعاقده مع هارون كمارا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الاتحاد يعلن تعاقده مع هارون كمارا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عن تعاقده مع هارون كمارا، قادمًا من نادي القادسية في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "هارون كمارا اتحادياً لخمسة أعوام".
وتمت الصفقة بحضور أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، وأشاد باحترافية إدارة نادي القادسية وتعاونها أثناء سير المفاوضات، كما تمنى التوفيق للاعب في صفوف الفريق رفقة زملائه.