رياضة | أول تعليق من خالد جلال على التعاقد مع بن شرقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من خالد جلال على التعاقد مع بن شرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد جلال المدير الفني للزمالك، عن سهادته بالتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات وقدرات مميزة وانه سيكون إضافة للقوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل .

وأضاف خالد جلال: "بن شرقي من نوعية اللاعبين الذين نرغب بتواجدهم مع الفريق، في ظل إجادتة في أكثر من مركز بالملعب والتعاقد معه ضربة معلم ".

وشدد المدير الفني للزمالك على أن مجلس الإدارة بقيادة مرتضي منصور، يدعم الجهاز الفني بمنتهى القوة، ويوفر جميع الاحتياجات والمتطلبات من أجل النجاح وتحقيق الانتصارات.