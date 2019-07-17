رياضة | وكيل بن شرقي يكشف تفاصيل انتقال اللاعب للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل بن شرقي يكشف تفاصيل انتقال اللاعب للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريم بلق وكيل أعمال أشرف بن شرقى، أن العرض الذى تلقاه اللاعب من نادى الزمالك هو الأنسب له خلال الفترة الحالية أن المفاوضات مع مسئولى الفريق الأبيض لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة .

وأضاف وكيل اللاعب فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور" ان اللاعب تعرض لعدة عروض كثيرة خلال الفترة الماضية الا أن رغبة اللاعب فى الانتقال الى الزمالك حسمت الأمر بالكامل .

تابع كريم بلق أن اللاعب سيصل الى القاهرة اليوم الأربعاء على أن يتم تقديمه لوسائل الاعلام كلاعب فى فريق الزمالك.