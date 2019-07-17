شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: أتحمل جزء من مسؤولية خروج المنتخب من «كان 2019» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، إنه يتحمل جزء من مسؤولية خروج المنتخب المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16.

أضاف في مداخلة مع برنامج «الماتش» على «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «أتحمل جزء من المسؤولية، وعمري ما تنصلت من مسؤوليتي، لكن الناس كانت بتقول إن هاني رمزي هو اللي حط القايمة».

تابع: «اللي اتعلمته إني لما يكون في نقاش مع جهاز فني أنا مساعد فيه وبقوم بدور الرجل التاني، ولما يطلع قرار المدير الفني لازم أكون داعم لهذا القرار، حتى لةو اختلفنا في وجهات النظر».

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مضى قائلًا: «أنا عمري مغلط في مستر أجيري (المدير الفني المقال)، ولا عمري هغلط فيه، هو كان بيشتغل، وكان عليه ضغوط عشان القائمة، ولكنه لم يرضخ لهذه الضغوط، وأنا عمري ما أعرّي الناس اللي اشتغلت معاهم».

أوضح أن اختيار القائمة «حق أصيل للمدير الفني، وأنا داخل الغرف المغلقة كان ليا اعتراض على بعض العناصر، ووصلت اعتراضي لبعض مسؤولي اتحاد الكرة، واتكموا مع أجيري لكنه تمسك بحقه».

وأشار إلى أنه لا يحمل اللاعبين المسؤولية كاملة عن خروج المنتخب، قائلًا: «كان في بعض السلبيات من اللاعيبة؛ افتقاد الروح وعدم التركيز في بعض الأوقات، وكان لازم يكون في شد أكتر من كده».