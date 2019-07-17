شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ صلاح: فخر العرب من يرفع كأس أفريقيا ويُسعد الملايين من شعبه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، أنه يدعم منتخبي تونس و الجزائر في مباراتهم القادمة في بطولة الأمم الإفريقية ، مطالباً الجماهير المصرية بمؤازرة محاربي الصحراء في المباراة النهائية .
ويخوض المنتخب الجزائري المباراة النهائية لكاس الامم الافريقية أمام السنغال ، يوم الجمعة القادمة علي استاد القاهرة الدولي .
ووجه رئيس الزمالك في تصريحات لقناة المحور ، رسالة إلي محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ، قائلاً " من يرفع كأس أفريقيا ويُسعد الملايين من شعبه هو فخر العرب وإذا فازت الجزائر سيكون رياض محرز هو فخر العرب"، مضيفاً: "لا علاقة لي بليفربول أو روما الاهم هو اسعاد شعبي حتي اصبح فخر العرب".
وتقام اليوم مباراتى تحديد المركز الثالث والرابع والتى تجمع تونس ونيجيريا ببطولة الأمم الأفريقية، التى تقام فى مصر.
وانتقد رئيس الزمالك ، فرحة بعض الجماهير المصرية بضياع فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لركلة جزاء للمنتخب التونسي أمام السنغال في مباراة نصف النهائي للبطولة الافريقية .
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