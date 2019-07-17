شكرا لقرائتكم مرتصى منصور يؤكد نجاح الزمالك في إبرام صفقة "قنبلة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إنه نجح في إبرام صفقة من العيار الثقيلة ، مشيراً إلى أن النادي الأهلي كان يريد التعاقد مع هذا اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
ورفض رئيس الزمالك في تصريحات لقناة المحور، الحديث عن أي تفاصيل بخصوص هذه الصفقة، قائلاً:"اللاعب قنبلة ولكن لن أعلن عنها إلا بعد انتهاء بطولة الدوري لهذا الموسم ".
وكان نادي الزمالك قد أعلن رسميًا مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الهلال السعودي لمدة لثلاث سنوات مقبلة، تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لتقديم أشرف بن شرقي عقب انتهاء مباريات الفريق ببطولة الدوري.
وتوجه رئيس الزمالك بالإشادة والشكر لأحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة السابق و شقيقه أمير المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، لدورهم على إتمام صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات.
وأضاف مرتضي منصور إلى إنه اجتمع مع خالد جلال المدير الفني لفريقه للاطلاع على الصفقات التي يريدها واللاعبين الذين لا يريدهم للموسم المقبل.
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