نسور قرطاج في المباراة النهائية بكأس أمم أفريقيا… مباراة منتخب تونس لتحديد المركز الثالث بكأس...

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مشاهدة مباراة تونس Vs نيجيريا اعرف معنا مواعيد مباراة منتخب تونس في تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الافريقية 2019، ملخص ونتيجة مباراة تونس ومالي وتابع ايضا كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر حيث سنرى معًا المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية الموسم الجديد الذي اقيم في مصر، من يوم 21 يونيو 2019 ، ويبحث الكثير من المتابعين عن مباريات منتخب تونس لتحديد المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية، فقد كان المنتخب التونسي يقع في المجموعة الخامسة، وسوف نوفر لكم كل ما يخص موعد مباراة النهائية المنتخب التونسي في رحلته في كأس الأمم الأفريقية لتحديد المركز الثالث.
موعد مباراة تونس vs نيجيريا لتحديد المركز الثالث
يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 يلتقي منتخب تونس مع منتخب نيجيريا في اطار منافسات بكأس الأمم الأفريقية 2019 اتحديد المركز الثالث، على أرض استاد “السلام” في الأوقات التالية:
- الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر
- الساعة العاشرة بتوقيت السعودية
- الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس.
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تعرق على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية
تأهل منتخب تونس لتحديد المركز الثالث
تأهل نسور قرطاج لمباراة تحديد المركز الثالث بعد مباراة النصف النهائي مع منتخب السنغال والتي نجح منتخب السنغال بالفوز على تونس بهدف دون رد ليحجز مقعده في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.
تشكيل منتخب تونس المتوقع في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا
|المركز
|تشكيل منتخب تونس القادم
|حراسة المرمى
|فاروق بن مصطفى – معز بن شريفية- معز حسن.
|الدفاع
|ياسين مرياح
|الدفاع
|أسامة الحدادي
|الدفاع
|ديلان برون
|الدفاع
|محمد دراغر
|الدفاع
|وجدي كشريدة
|الدفاع
|أيمن بن محمد
|الدفاع
|كريم العواضي
|الدفاع
|نسيم هنيد- رامي البدوي
|الوسط
|الفرجاني ساسي
|الوسط
|إلياس السخيري-
|الوسط
|غيلان الشعلالي
|الوسط
|مارك اللمطي
|الوسط
|يوسف المساكني
|الوسط
|نعيم السليتي
|الهجوم
|بسام الصرارفي
|الهجوم
|أنيس البدري
|الهجوم
|طه ياسين الخنيسي
|الهجوم
|وهبي الخزري
|الهجوم
|فراس شواط