نسور قرطاج في المباراة النهائية بكأس أمم أفريقيا… مباراة منتخب تونس لتحديد المركز الثالث بكأس...

مشاهدة مباراة تونس Vs نيجيريا اعرف معنا مواعيد مباراة منتخب تونس في تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الافريقية 2019، ملخص ونتيجة مباراة تونس ومالي وتابع ايضا كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر حيث سنرى معًا المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية الموسم الجديد الذي اقيم في مصر، من يوم 21 يونيو 2019 ، ويبحث الكثير من المتابعين عن مباريات منتخب تونس لتحديد المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية، فقد كان المنتخب التونسي يقع في المجموعة الخامسة، وسوف نوفر لكم كل ما يخص موعد مباراة النهائية المنتخب التونسي في رحلته في كأس الأمم الأفريقية لتحديد المركز الثالث.

موعد مباراة تونس vs نيجيريا لتحديد المركز الثالث

يوم الأربعاء 17 يوليو 2019 يلتقي منتخب تونس مع منتخب نيجيريا في اطار منافسات بكأس الأمم الأفريقية 2019 اتحديد المركز الثالث، على أرض استاد “السلام” في الأوقات التالية:

الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر

الساعة العاشرة بتوقيت السعودية

الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس.

قائمة بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 مباشر على نايل سات هوت بيرد بدون التشفير Advertisements

تعرق على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية

تأهل منتخب تونس لتحديد المركز الثالث

تأهل نسور قرطاج لمباراة تحديد المركز الثالث بعد مباراة النصف النهائي مع منتخب السنغال والتي نجح منتخب السنغال بالفوز على تونس بهدف دون رد ليحجز مقعده في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.

تشكيل منتخب تونس المتوقع في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا