فيديو خطوات التسجيل في موقع تذكرتي لشراء تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019| لمشاهدة حية لمباراة تحديد...

الان اعرف طريقة التسجيل في موقع تذكرتي، خطوات حجز تذاكر كاس أمم أفريقيا 2019 بالصور خطوة خطوة لحجز تذاكر عبر نظام موقع تذكرتي، أطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موقع جديد تحت اسم “تذكرتي” خاص بحجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، كما أرفق الاتحاد فيديو يوضح طريقة التسجيل وحجز تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019 لكل عشاق الساحرة المستديرة والراغبين في حضور مباريات البطولة، والخدمة ستكون متاحة لجميع الزوار للدخول على موقع تذكرتي لشراء تذاكر مباريات أمم افريقيا 2019 وشراء التذاكر بعدد من الخطوات البسيطة وفي لحظات قليلة كما سيتمكن من اختيار الدرجة التي سيرغب في حجزها موضح أسعار كل درجة بعملة الجنية المصري والدولار الأمريكي بالإضافة إلى مواعيد المباريات وأماكن إقامة جميع المباريات.

مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

تنطلق الأربعاء 17 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019..

موعد مباراة تحديد المركز الثالث مشاهدة المباراة الأربعاء 17 يوليو تونس × نيجيريا – التاسعة مساء

جدول مواعيد مباريات المنتخبات المشاركة في كاس الأمم الإفريقية 2019:

طريقة التسجيل في موقع تذكرتي لشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019

لشراء التذاكر من خلال موقع تذكرتي يجب الدخول على الموقع الرسمي الذي أطلقه الاتحاد الأفريقي “تذكرتي“، ثم تسجيل البيانات المطلوبة بصورة دقيقة والتأكد من تسجيلها كاملة صحيحة للحصول على بطاقة “Fan ID” ثم تحديد الجنسية سواء مصري الجنسية أو منتمى لأي جنسية أخري، وتتضمن البيانات المطلوبة من المشجع أولا الدولة ثانيًا اللغة وثالثًا البريد الالكتروني الخاص بالمشجع للتواصل معه وأخيرًا يتم إدخال رقم هاتف شخصي حتى يستلم المشجع من خلاله الكود المرسل من قبل الموقع لاكتمال التسجيل بصورة صحيحة.

خطوات التسجيل في موقع تذكرتي لحجز تذاكر كأس أمم إفريقيا

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بعد التأكد من ادخال الكود المرسل على الرقم المسجل في الموقع يتم الدخول على الموقع مرة أخرى لتكملة التسجيل وإضافة بعض البيانات الشخصية المطلوبة كـ الاسم الأول والأوسط والأخير، ثم يتم إدخال اسم الأم كاملًا والجنس وفضيلة الدم، وأخيرًا يتم إدخال الرقم القومي الموجود في البطاقة الشخصية مع ارفاق صورة شخصية نقية واضحة الملامح.

شراء تذاكر المباريات من موقع تذكرتي

بعد التأكد من عملية التسجيل في الموقع بصورة صحيحة ووصول رسالة للمشجع تأكد تسجيله يدخل في مرحلة شراء تذاكر المباريات حيث سيتم إقامة مباريات بطولة كأس أمم أفريقية 2019 على 6 ملاعب داخل جمهورية مصر العربية مقسمة على اربع محافظات “القاهرة والسويس والاسماعيلية والاسكندرية” وسوف تقام المباريات على ملاعب استاد القاهرة الدولي، واستاد السلام والدفاع الجوي بالقاهرة واستاذ السويس واستاد الاسكندرية واستاد الاسماعيلية، وبمجرد الدخول على الموقع والضغط على “purchase tickets”، سوف يتم عرض المباريات وموعد إقامتها والملاعب المستضيفة لكل مباراة.

يقوم المشجع بعد الاطلاع على موعد المباراة ومكان إقامتها بالضغط على “Book ticket” المحددة باللون الأحمر ثم اتباع الخطوات، وفور الضغط على شراء تذكرة يبدأ الموقع بطلب الحساب وكلمة السر الخاص بالمشجع لاستكمال حجز التذكرة، وبعد الدخول على الموقع ممن خلال رقم البطاقة وكلمة المرور الخاصة به يتمكن بعدها من الدخول لاستكمال الشراء واختيار الدرجة الراغب الجلوس بها ومكان الجلوس أيضًا ويمكن للمشجع الدفع لشراء التذكرة من خلال عدة وسائل يعرضها الموقع.

أماكن الحصول على تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

بعد أن يقوم المشجع بالدفع إلكترونيًا يقوم بطباعة بطاقة المشجع والتذكرة التي قام بحجزها من الموقع لاستلامها من منافذ الطرح التي تم تحديدها من قبل وهي:

‎أولًا منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولى وهي متاحة من خلال فروع أورانج التالية: (مصر الجديدة- مدينة نصر- التجمع- الرحاب- الدقي- وسط المدينة- الزمالك- المهندسين- المنيل- العباسية- شبرا- ٦ أكتوبر- الهرم- المعادي- المقطم- الإسكندرية- الإسماعيلية- السويس).

‎ثانيًا منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والثالثة : جميع مراكز الشباب التالية (مركز شباب الجزيرة- مركز شباب الأوليمبي بالمعادي- نادي منتخب السويس- مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية- الحي السادس بأكتوبر- نادي أصحاب الجياد بسموحة- نادي الشمس).