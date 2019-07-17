شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر السابق لـ"هاني رمزي": لماذا تتحدث الآن ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واعتذر المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للجماهير عن الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر. وأكد تيتو، أن منتخب مصر قدم أفضل مبارياته أمام جنوب أفريقيا، لكن بشكل عام لم يقدم الفراعنة أفضل ما لديهم في البطولة، متابعا: "كل شخص في منتخب مصر بذل أقصى جهد لديه لكن الأمور لم تكن في شكلها الطبيعي". Advertisements وأوضح، أن اتحاد الكرة هو المسئول عن أزمة عمرو وردة وليس الجهاز الفني، قائلاً "اللاعب لم يخطئ في المعسكر وبالتالي لا أؤيد استبعاده عن المنتخب، وتسريباته كانت قديمة ولم تحدث خلال البطولة، ومسألة استبعاده ثم استدعائه مرة أخرى تخص اتحاد الكرة وليس الجهاز الفني، رغم أن منتخب مصر كان يحتاج اللاعب من الناحية الفنية، لذلك قررنا ضمه ومشاركته بأمم إفريقيا". وتابع: "طارق حامد أفضل لاعب خط وسط في إفريقيا، والجهاز الفني للمنتخب لم يخطئ في تغييرات مباراة مصر أمام جنوب أفريقيا في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية" ، مضيفاً : "لدينا طارق حامد أفضل لاعب وسط في أفريقيا، وقادر على اللعب بمفرده في منطقة الوسط"

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