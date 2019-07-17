شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، إنه يدعم منتخبي تونس و الجزائر في مباراتهم القادمة في بطولة الأمم الإفريقية، مطالباً الجماهير المصرية بمؤازرة محاربي الصحراء في المباراة النهائية .

ويخوض المنتخب الجزائري المباراة النهائية لكاس الامم الافريقية أمام السنغال ، يوم الجمعة القادمة علي استاد القاهرة الدولي .

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ووجه رئيس الزمالك في تصريحات لقناة المحور، رسالة إلى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلاً " من يرفع كأس أفريقيا ويُسعد الملايين من شعبه هو فخر العرب، وإذا فازت الجزائر سيكون رياض محرز هو فخر العرب"، مضيفاً: "لا علاقة لي بليفربول أو روما، الأهم هو إسعاد شعبي حتى أصبح فخر العرب".

وتقام اليوم مباراتى تحديد المركز الثالث والرابع والتى تجمع تونس ونيجيريا ببطولة الأمم الأفريقية، التى تقام فى مصر.