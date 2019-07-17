شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. شباب اليد أمام نيجيريا فى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء، منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، نظيره النيجيرى فى إطار ثانى أيام كأس العالم المقام فى إسبانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

و نجح منتخب مصر فى الفوز على استراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح أمس الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يحصل على راحة سلبية من المباريات غدا الخميس، على أن يلتقى السويد الجمعة وكوريا الجنوبية السبت ويختتم الدور الأول الاثنين أمام فرنسا.

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة طارق محروس فى تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية .

Advertisements

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

وخاض منتخب كرة اليد فترة إعداد قوية قبل المشاركة فى المونديال، حيث لعب دورة دولية فى السويد، وخسر فى لقاءين أمام صاحب الأرض 37 / 28 ثم النرويج 26 / 25، قبل أن يفوز على الدنمارك 31 /30 قبل أن يخوض دورة دولية أخرى فى فرنسا قبل التوجه إلى استراليا مباشرة.

ويشارك المنتخب الوطنى للشباب فى مونديال إسبانيا بصفته بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب التونسى، ويرأس بعثة مصر فى هذه البطولة مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة اليد.