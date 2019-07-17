"سوبر كورة" يكشف تفاصيل طلب الزملك ضم عمر جابر رسميا من بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب نادي الزمالك التعاقد رسميا مع عمر جابر لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وأخطر مسئولو نادي الزمالك نظرائهم فى بيراميدز بوجود رغبة للتعاقد مع عمر جابر لتدعيم الجبهة اليمنى بالقلعة البيضاء. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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