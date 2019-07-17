شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه نجح في إبرام صفقة من العيار الثقيل، مشيراً إلى أن النادي الأهلي كان يريد التعاقد مع هذا اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ورفض رئيس الزمالك في تصريحات لقناة المحور، الحديث عن أي تفاصيل بخصوص هذه الصفقة، قائلاً:"اللاعب قنبلة ولكن لن أعلن عنها إلا بعد انتهاء بطولة الدوري لهذا الموسم ".

وكان نادي الزمالك قد أعلن رسميًا مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الهلال السعودي لمدة لثلاث سنوات مقبلة، تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لتقديم أشرف بن شرقي عقب انتهاء مباريات الفريق ببطولة الدوري.

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وشكر رئيس الزمالك أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة السابق، وشقيقه أمير المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، لدورهما فى إتمام صفقات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات.