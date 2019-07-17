شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفير مصر بالمجر يزور بعثة السلاح فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أشرف الموافى، سفير مصر بالمجر، بزيارة بعثة منتخب مصر للسلاح المشاركة فى بطولة العالم المقامة حاليا بالعاصمة المجربة بودابست .

وحرص السفير أشرف الموافى على زيارة البعثة بمقر إقامتها، حيث استقبله رئيس اتحاد السلاح ورئيس البعثة عبد المنعم الحسينى.. وقام الموافى بالتحدث مع اللاعبين وتحفيزهم من أجل تقديم أفضل مستوى، مشيدا بالمظهر المشرف للبعثة سلوكيا وأخلاقيا فى هذا المحفل الرياضى العالمى .

ووجه رئيس البعثة عبد المنعم الحسينى الشكر إلى السفير المصرى فى المجر أشرف الموافى، لاهتمامه وحرصه على زيارة البعثة وتشجيعه للاعبين .

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وأكد الحسينى حرص كل أعضاء البعثة المصرية مسئولين ومدربين وإداريين ولاعبين على الالتزام السلوكى والأخلاقى فى المقام الأول باعتبارهم سفراء لمصر أمام العالم كله .

وقال إن تلك الزيارة تعكس مدى الاهتمام الذى توليه الدولة بأبنائها الرياضيين، حتى خارج الحدود وتعتبر داعما وحافزا قويا للاعبين واللاعبات لتحقيق افضل النتائج .

وأضاف الحسينى أن منتخب السلاح يسير بخطوات ثابتة وواثقة فى بطولة العالم وسط منافسة شرسة من جميع المشاركين .

وتحدث قائد المنتخب اللاعب علاء أبو القاسم مؤكدا أن تلك الزيارة تزيد من حماس الفريق، وتحمله المزيد من المسئولية نحو تحقيق نتائج مشرفة لمصر فى البطولة .