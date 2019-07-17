الان تتابع الهلال يودع الحبسي ويبحث عن محلي بديلاً له والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح
علمت الخليج 365 من مصادرها بأن محترف الهلال الحارس العماني علي الحبسي سيغادر الفريق الهلالي بعد موسمين قضاهما مع الأزرق، وتبحث الإدارة الهلالية عن حارس محلي لتعويض رحيله حيث اعتمد الفريق مؤخرًا على الحارس الدولي عبدالله المعيوف.
هذا وقد علمت “الخليج 365“ من مصادرها بأن الحارس العماني الحبسي سيعود إلى العاصمة الرياض يوم الجمعة القادمة لاستخلاص بعض الإجراءات والمخالصة النهائية بينه وبين الهلال.
يذكر أن الحبسي قَدِم إلى صفوف الهلال عام 2017م بعد تألقه مع فريق ريدينغ الإنجليزي، وحقق مع الزعيم بطولتين الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.
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