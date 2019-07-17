"دي ليخت" يصل تورينو من أجل الانضمام للسيدة العجوز

وصل النجم الهولندى ماتياس دى ليخت، مدافع فريق أياكس أمستردام إلى مدينة تورينو، الثلاثاء، لحسم انضمامه إلى يوفنتوس الإيطالى، بعدما وافق نادى السيدة العجوز على الشروط الشخصية مع النادى الهولندى.

وأشارت التقارير الصحفية الى أن يوفنتوس سيدفع 75 مليون يورو لأياكس للحصول على خدمات المدافع الدولى الهولندى.

ومن المنتظر أن يخضع دى ليخت، الأربعاء، لإجراءات الكشف الطبى قبل توقيعه رسميا على عقود انضمامه لليوفى.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفا، بينها ثلاثة أهداف على الصعيد الاوروبي في مغامرة الفريق الى المربع الذهبي الموسم الماضي، علما بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بالحاق الهزيمة به إيابا 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهابا.

وكان يوفنتوس قدم رسميا يوم أمس لاعب وسطه الدولى الويلزى آرون رامسي المنتقل الى صفوفه كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزى، علما بأن اللاعب كان قد وافق فى فبراير الماضي، على الانتقال إلى تورينو بدءا من الموسم الجديد.