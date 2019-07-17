شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. كمارا في صفوف «العميد».. لـ5 مواسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، التعاقد مع اللاعب هارون كمارا لمدة 5 مواسم قادماً من نادي القادسية. Advertisements ووقع رئيس النادي بتوقع العقد مع اللاعب مساء أمس (الثلاثاء). وثمن رئيس النادي احترافية التعامل مع إدارة القادسية وتعاونها أثناء سير المفاوضات، وتمنى التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية. من جهته، غرد نادي القادسية بقوله: «وافقت إدارة النادي على انتقال اللاعب هارون كمارا لنادي الاتحاد».



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