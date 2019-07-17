شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب ضم عمر جابر رسميا من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب نادي الزمالك التعاقد رسميا مع عمر جابر لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى خلال الميركاتو الصيفى الجارى.
وأخطر مسئولو نادي الزمالك نظرائهم فى بيراميدز بوجود رغبة للتعاقد مع عمر جابر لتدعيم الجبهة اليمنى بالقلعة البيضاء.
ومن المنتظر حسم الصفقة خلال الجلسة المقرر عقدها بين مسئولي ناديى الزمالك وبيراميدز يوم الخميس المقبل خاصة أن النادي الأبيض يستهدف ضم أكثر من لاعب من بيراميدز وليس عمر جابر فقط.
وحصل نادي الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، لتدعيم خط الوسط تحسبا لرحيل طارق حامد بعدما أصبح الأخير مطلوبا لدى العديد من أندية الخليج فى الصيف الحالى كما يسعى النادي الأبيض للتعاقد مع محمد مجدى أفشه لاعب بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطلب ضم عمر جابر رسميا من بيراميدز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.