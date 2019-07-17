شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب ضم عمر جابر رسميا من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب نادي الزمالك التعاقد رسميا مع عمر جابر لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالى خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وأخطر مسئولو نادي الزمالك نظرائهم فى بيراميدز بوجود رغبة للتعاقد مع عمر جابر لتدعيم الجبهة اليمنى بالقلعة البيضاء.

ومن المنتظر حسم الصفقة خلال الجلسة المقرر عقدها بين مسئولي ناديى الزمالك وبيراميدز يوم الخميس المقبل خاصة أن النادي الأبيض يستهدف ضم أكثر من لاعب من بيراميدز وليس عمر جابر فقط.

وحصل نادي الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، لتدعيم خط الوسط تحسبا لرحيل طارق حامد بعدما أصبح الأخير مطلوبا لدى العديد من أندية الخليج فى الصيف الحالى كما يسعى النادي الأبيض للتعاقد مع محمد مجدى أفشه لاعب بيراميدز.