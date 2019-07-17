شكرا لقرائتكم وكيل أشرف بن شرقى يكشف كواليس التعاقد مع الهداف المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كريم بلق وكيل أعمال أشرف بن شرقى أن العرض الذى تلقاه اللاعب من نادى الزمالك هو الأنسب له خلال الفترة الحالية.

أضاف وكيل اللاعب فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور" أن اللاعب تعرض لعدة عروض كثيرة خلال الفترة الماضية الا أن رغبة اللاعب فى الانتقال الى الزمالك حسمت الأمر بالكامل.

تابع كريم بلق أن اللاعب سيصل القاهرة اليوم الأربعاء على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام كلاعب فى فريق الزمالك.

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وتمنى كريم بلق أن يتألق اللاعب فى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة مع القلعة البيضاء التى تمتلك تاريخ طويل من البطولات.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزماك التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى لمدة 3 سنوات فى صفقة صيفية مدوية بين اللاعبين.

وكشف كريم بلق أن هناك اتصالات جرت مع مرتضى منصور ساهمت فى حسم الصفقة بشكل رسمى فى أسرع وقت، مؤكدًا أن المفاوضات لم تستمر أكثر من 30 دقيقة.