شكرا لقرائتكم الزمالك يفاوض نجل أسطورة التسعينات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادي الزمالك، فى مفاوضات مع أحمد أيمن منصور، لاعب بيراميدز، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

أحمد أيمن هو نجل أيمن منصور أسطورة نادي الزمالك فى التسعينات، وكان لاعبا فى قطاع الناشئين بالزمالك، قبل رحيله لينتقل لأكثر من نادي منها المصري البورسعيدى ومنه إلى بيراميدز.

ويعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع نظرائهم فى بيراميدز للاتفاق على أسماء اللاعبين المنتظر انتقالهم بين الناديين خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

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وحصل نادي الزمالك على توقيع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، لتدعيم خط الوسط تحسبا لرحيل طارق حامد بعدما أصبح الأخير مطلوبا لدى العديد من أندية الخليج فى الصيف الحالى كما يسعى النادي الأبيض للتعاقد مع محمد مجدى أفشه وعمر جابر ثنائى بيراميدز بخلاف أحمد أيمن.