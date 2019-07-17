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النصر يعلن التعاقد مع 10 لاعبين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي النصر التعاقد مع عشرة لاعبين مواطنين وأجانب ومقيمين، وهم الظهير الأيمن هزاع سالم القادم من الوصل، والمدافع يعقوب حسن من اتحاد كلباء، ولاعب الوسط حسين عبدالله القادم من العين، ومهند خميس من الفجيرة.

كما أعلن ضم الثلاثي الأجنبي، الجناح براندلي كواس لاعب منتخب كوراساو، وصانع الألعاب البرتغالي انتونيو جوزيه كارفالو الملقب ب«توزي»، ولاعب الوسط الدفاعي التشيلي بافيز، ليكمل الأزرق عقد محترفيه بعدما جدد الثقة بالإسباني نيجريدو

وضم «العميد» ثلاثة لاعبين سيلعبون ضمن فئة المقيمين وهم الثنائي البرازيلي جلوبير وجابريال، والتشادي محمد فوساري القادم من اتحاد جدة السعودي.

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