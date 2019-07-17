رور: نتطلع لختام مميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه الألماني جيرنوت رور زميله السابق في نادي بوردو الفرنسي آلان جيريس مدرب تونس، كما أنه سيخوض مباراة اليوم وهو يعرف الكثير عن كرة تونس بعدما سبق أن درب النجم الساحلي.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الخبرة ستمنح نيجيريا، المتوجة باللقب ثلاث مرات آخرها عام 2013، أفضلية في مواجهة نسور قرطاج، قال رور: «خبرتنا في النجم الساحلي التي كانت تجربة جيدة وذكرى جميلة»، لكن «هم أيضا يعرفوننا، رأونا نلعب، لاعبو تونس يعرفون الملعب الذي ستقام عليه المباراة، وستكون المباراة الأولى لنا».

وتابع «حققوا العديد من التعادلات، لكن أيضاً فوزاً جميلاً على فريق نحن خسرنا أمامه»، في إشارة الى مدغشقر التي فازت على نيجيريا 2-صفر في منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول. أضاف «بعد مباراة الجزائر كانت هناك بطبيعة الحال خيبة أمل كبيرة عندما تخسر في الثانية الأخيرة بركلة حرة كهذه، لكننا حللنا المباراة معنا ورأينا الفيديو مع اللاعبين ورأينا اننا خضنا مباراة جيدة، حتى الاحصاءات كانت لصالحنا ضد أفضل منتخب ربما حتى الآن في البطولة، الخسارة ليست عيباً، علينا ان نكون إيجابيين وننهي بشكل جيد».

ورأى المدرب الألماني أنه سيكون من الأفضل لمنتخب «سوبر إيجلز» «النسور الممتازة» النيجيري، أن يعود الى بلاده «بفوز في مباراة المركز الثالث، بدلاً من خسارة في المباراة النهائية».