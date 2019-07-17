الإمارات والسعودية تقاطعان «خليجي 24» في قطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

غاب ممثلا اتحادي الإمارات والسعودية لكرة القدم عن اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الذي عقد في قطر وتحدد خلاله إقامة «خليجي 24» في الدوحة خلال الفترة من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وحضر الاجتماع الذي عقد مساء أول أمس الاثنين كل من جاسم الشكيلي (عمان) وطارق أحمد (العراق) وحميد الشيباني (اليمن)، وجاسم الرميحي الأمين العام، وأحمد النعيمي من البحرين الأمين العام المساعد.

Advertisements

وأبدت 5 منتخبات حتى الآن مشاركتها، وهي الكويت وعمان واليمن والعراق وقطر، في حين أن اتحادات الإمارات والسعودية والبحرين لم ترد على طلبات المكتب التنفيذي للبطولة للمشاركة، علماً بأن الاتحادات الثلاثة كانت رفضت المشاركة في «خليجي 23» في قطر العام الماضي، ليتم نقل البطولة إلى الكويت لاحقاً.

ومدد المكتب التنفيذي ل«خليجي 24» تأكيد المشاركة حتى موعد إجراء القرعة التي تسحب قبل ثلاثة أشهر من انطلاق البطولة.

ونقلت صحف كويتية وعمانية عن مصدر في المكتب التنفيذي أنه في حال عدم إعلان الإمارات والسعودية والبحرين المشاركة فإن البطولة ستقام بمشاركة 5 منتخبات وبنظام الدوري من دور واحد.