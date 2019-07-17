شكرا لقرائتكم خبر عن غريزمان: ميسي وجه كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي خاض أول أمس أولى تمارينه مع برشلونة الإسباني المنتقل إليه من غريمه أتلتيكو مدريد، بزميله الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، معتبراً أنه «وجه كرة القدم» في مقابلة مع تلفزيون النادي الكاتالوني. وقال غريزمان الذي انتقل الأسبوع الماضي إلى برشلونة بعدما دفع البند الجزائي في عقده مع أتلتيكو وقدره 120 مليون يورو، إنه «بالنسبة لي، هو الرقم 1، مثل ليبرون (جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي) في كرة السلة. ليبرون هو وجه كرة السلة، مثل ميسي الذي يعتبر وجه كرة القدم».
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