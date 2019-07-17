منتخب الشباب يُنهي فحوصه الطبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى منتخب الإمارات الوطني للشباب، الفحوص الطبية الخاصة باللاعبين، وذلك في المستشفى السعودي الألماني بدبي تحت إشراف وتنسيق لجنة وإدارة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم، وفقاً لمعايير ومتطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وتأتي الفحوص الطبية في إطار حرص اتحاد كرة القدم على التأكد من سلامة كافة اللاعبين قبل خوض الاستحقاقات المقبلة، سواء بطولة غرب آسيا في فلسطين التي ستقام للفترة من 22 أغسطس/‏آب إلى الأول من سبتمبر/‏أيلول من العام الجاري، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020.

وأكد الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي أن الفحوص الطبية للاعبين يتم إجراؤها بصفة إلزامية ودورية لجميع منتخباتنا الوطنية، قبيل المشاركة في البطولات الرسمية لإصدار الجواز الطبي لكل لاعب على حدة.

على صعيد آخر، استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب بقيادة المدرب فيردو ميلين، اللاعبين، عبيد المهري، وعبدالرحمن عادل.