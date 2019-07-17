عبد الله الشرقي: نتطلع لتنظيم مبهر لبطولة العالم لبناء الأجسام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس الأول اجتماعاً بمقر الاتحاد في دبي تم خلاله مناقشة آخر الاستعدادات للبطولة التي ستقام خلال الفترة من 5-10 نوفمبر العام الحالي، وذلك بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور مدير اللجنة المنظمة لبطولة العالم خليل معروف.

وتضمن الاجتماع مراجعة ما تم إنجازه من استعدادات للبطولة التي ستقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة والاطلاع على قانون المشاركة في بطولة العالم لجميع المنتخبات وقوانينها الخاصة، وما يتعلق بالأوزان المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لبناء الاجسام فضلاً عن مواعيد الوصول والمغادرة والتنسيق بين لجان العمل المشتركة، واستمع الشيخ عبدالله الشرقي لكافة التفاصيل الفنية والإدارية التي قدمها مدير اللجنة المنظمة لبطولة العالم خليل معروف مبدياً سعادته للجهود المبذولة، ومؤكداً أن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية لن يدخر جهداً من أجل ان تتواصل نجاحات الرياضة الإماراتية بشكل يتناسب ومكانتها العالمية المميزة.

وأضاف: «نتطلع لتنظيم مبهر لبطولة العالم لبناء الأجسام، عطفاً على النجاحات السابقة لإمارة الفجيرة خلال استضافتها للكثير من البطولات الدولية رفيعة المستوى بمختلف الألعاب وكلنا ثقة في أن تحظى بطولة العالم المقبلة بنجاحات باهرة ».