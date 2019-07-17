شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل لاعب جنوب إفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل مسلحان على دراجة نارية مارك باتشلور لاعب كرة سابق في جنوب إفريقيا بالقرب من منزله في حي أوليفديل بعاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبيرج. ولم تعرف دوافع جريمة قتل لاعب كايزر شيفز وأورلاندو بيريتس السابق إلا أنه تعرض لتهديد من قبل عداء الشفرتين أوسكار بيستوريوس ببتر ساقيه في 2014 عندما حضر باتشلور محاكمته وجلس بقرب عائلة ضحيته ريفا ستينكامب.

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