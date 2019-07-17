أصداء عالمية بإنجاز فوز أبوظبي بالتحدي الكلاسيكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت ردود الأفعال العالمية على الساحة الرياضية بعد تحقيق فريق أبوظبي للزوارق لقب التحدي الكلاسيكي للفورمولا 2 لموسم 2019 وتحقيق الذهبية والفضية للمرة الأولى في تاريخه عبر المشاركة في هذه البطولة التي أقيمت على جزأين، الأول في روين الفرنسية في مايو الماضي، والثاني في أوجستو البولندية قبل أيام، وسارع موقع الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بنشر تغطية خاصة على موقعه الإلكتروني بالإشادة بفريق أبوظبي وتهنئة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة بتحقيق الإنجاز للمرة الأولى والظفر بأحد أصعب المراكز التي يحلم بها محترفو الرياضة والمشاركون في هذه البطولة.

وجاء إنجاز أبوظبي بحمل الميداليات والكؤوس بعد انطلاق البطولة ب56 عاماً كي يكون أول فريق إماراتي عربي يحقق اللقب والفضية معاً في الوقت نفسه، كما جاء التفوق أيضاً كي يكمل سلسلة طويلة من الإنجازات والألقاب في الفترة الماضية وبدون توقف للفريق الذي تسيد البحر بلا منازع خاصة وأنه الآن قد حقق ألقاب كل البطولات البحرية التي يشارك من خلالها بالإضافة إلى مواصلته الدفاع عن أكثر من لقب في ما بقي من أحداث الموسم الدولية، كما لفت الأنظار بأدائه رفيع المستوى والتفوق الرياضي البحري.

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وأضاف جوردون: «ما يذهلنا أكثر هو أن الفريق قد أكمل ثلاثة أسابيع متواصلة في القارة الأوروبية وخرج من كل جولة وبطولة بألقاب وأرقام متميزة، ولا يزال أمامه أيضاً أسبوع يشارك من خلاله الأسبوع المقبل في إيطاليا في أولى جولات بطولة العالم لزوارق الإكس كات، ولذلك أرى أن الفريق وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج الفني والاحترافي، ونرجو أن يستمر على نفس النهج والمستوى خاصة وأنه يضم الآن شريحة من أفضل المتسابقين والكوادر المتميزة».

من جهته أبدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي ارتياحاً كبيراً بعد ردود الأفعال العالمية حول إنجاز فريق أبوظبي، وأكد أن شهادة جوردون هي شهادة من البيت الأول والأكبر للرياضة البحرية على مستوى العالم، وقال: «أن تأتي الإشادة من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لفريق أبوظبي بأنه الأفضل حالياً على مستوى الرياضة البحرية؛ فهي إشادة ووسام للرياضة الإماراتية، ونفخر كثيراً أن نمثل الإمارات خير تمثيل في المنافسات البحرية المختلفة».

وأضاف الرميثي: «طوينا الآن صفحة التحدي الكلاسيكي وننظر بجدية إلى التحدي المقبل والجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الإكس كات والتي ستنطلق بعد أيام في إيطاليا، نريد أن نكمل سلسلة التفوق بدون أي توقف وأن ننهي مشاركة استمرت لأربعة أسابيع بأجمل هدية للإمارات، وهي الاستمرار برفع علم الدولة في كل مدينة نشارك ونحضر من خلالها».