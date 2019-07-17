حضور مميز للمدرسة الإسبانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق طلاب المدرسة الإسبانية لكرة القدم، في مدينة دبي الرياضية، نجاحاً كبيراً، خلال مشاركتهم في دورة كأس «فيجو» لكرة القدم الإسبانية، التي أقيمت الأسبوع الماضي في مدينة فيجو الإسبانية، وشاركت المدرسة ضمن الفئات من 7 سنوات حتى 16 عاماً.

وتعد دورة كأس «فيجو» التي انطلقت لأول مرة في العام 2001، من أكثر الدوريات العالمية منافسة وصعوبة.

ونال فريق فئة «تحت 10 سنوات» المركز الثاني بعد خسارته في المباراة النهائية أمام فريق سيلتا فيجو، وحصل لاعبه «يوا» على جائزة لقب أفضل لاعب، كما تألق فريقا فئة «تحت 14 عاماً»، وفريق فئة «تحت 16 عاماً»، وحصدا كأس «الروح الرياضية».