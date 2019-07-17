حارب يشهد جائزة إيطاليا «إكس كات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوجه إلى مدينة ستريسا الإيطالية نهاية الأسبوع الجاري، سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي لمتابعة منافسات جائزة إيطاليا الكبرى للزوارق السريعة «أكس كات» أولى جولات بطولة العالم ٢٠١٩ والتي تبدأ يوم الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من الدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي أم).

وتأتي دعوة رئيس الاتحاد الدولي تقديراً لمكانة مجلس دبي الرياضي كمؤسسة رائدة ترعى جميع الرياضات في دبي، ومن بينها الرياضات البحرية، وكذلك للمكانة المتميزة التي يحظى بها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي كواحد من القيادات الرياضية المؤثرة في الرياضات البحرية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، حيث أسهم في تطور سباقات الزوارق السريعة منذ انضمام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لعضوية الاتحاد الدولي عام 1991 كأول مؤسسة شرق أوسطية، لتصبح بعدها منارة عالمية لنشر وتطوير الرياضات البحرية في الإمارات والعالم، ونظمت العديد من البطولات الكبرى، كما يحظى سعيد حارب بتقدير الأسرة الدولية للرياضات البحرية لجهوده الكبيرة في تطوير الرياضات البحرية، وحصل في عام 2012 على أعلى وسام يمنحه الاتحاد الدولي للشخصيات المؤثرة في دعم وتطوير الرياضات البحرية على مستوى العالم، وذلك في الحفل السنوي الذي أٌقيم في موناكو لتتويج أبطال المسابقات الرياضية البحرية لذلك العام.

وعبر سعيد حارب عن سروره بتلبية الدعوة التي تأتي لتؤكد مكانة الدولة في عالم الرياضة عموماً والرياضات البحرية خصوصاً، وعلاقات التعاون التي تربط مجلس دبي الرياضي بالمؤسسات الرياضية الدولية، وأكد أنه سيلتقي خلال الزيارة بالدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي وكذلك فيتشينزو لوكانياني رئيس الاتحاد الإيطالي للرياضات البحرية، كما عبر حارب عن سعادته بالتطور والمكانة التي بلغتها هذه البطولة، حيث إن بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «أكس كات» بطولة إماراتية النشأة والفكرة.