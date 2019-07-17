نادي مليحة يوزع حقائبه الإدارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع مجلس إدارة نادي مليحة في مستهل اجتماعه الأول الذي عقده أمس في مقر النادي بمنطقة مليحة بإمارة الشارقة، بمناسبة إعادة تشكيله الجديد، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على ثقته الغالية ومباركته ودعمه الدائم للنادي، وثمّن المجلس لسموه دعمه المتواصل واهتمامه البالغ ورعايته الدائمة لفعاليات النادي وأنشطته المتواصلة على مدار العام.

وتوجه المجلس بالامتنان لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على رعايته ودعمه للنهضة التي تنعم بها الرياضة في الإمارة، وعلى رأسها الأندية الرياضية، وأثنى مجلس الإدارة على متابعة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية في نادي مليحة. وأعرب المجلس الجديد عن تقديره لرئيس مجلس الإدارة السابق مصبح سعيد بالعجيد الكتبي على ما قدمه للنادي طوال السنوات الماضية منذ تأسيس النادي من جهد كبير أهّل النادي ليكون واحداً من الأندية البارزة.

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جاء الاجتماع بعد أن أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي مليحة، وترأس محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة اجتماع مجلس الإدارة في تشكيلته الجديدة.

وأقر المجلس توزيع حقائبه الإدارية على أعضاء المجلس، حيث تولى مهام نائب الرئيس بجانب الإدارة المالية عبدالله سالم الخاصوني الكتبي، وأمين السر العام رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي خليفة حميد الخاصوني الكتبي، ورئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين سالم راشد الكتبي، ورئيس لجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية عبدالله راشد القايدي، فيما تولى رئيس لجنة التسويق والاستثمار عبدالله سالم الكتبي، ورئيس لجنة الإعلام والاتصال محمد عوض الكتبي، ورئيس لجنة الألعاب الجماعية هادي مهير الخاصوني الكتبي.

وأكد المجلس عقب توزيعه لمختلف المناصب، استكماله لمسيرة العمل البناء، والتزام منهجه الذي يعتمد على أسس موضوعية في تشكيل الفرق، وتهيئة العناصر المواطنة للمشاركة في كافة الرياضات الفردية والجماعية والاهتمام بدور النادي كمؤسسة رياضية ومجتمعية ثقافية لها أدوار في خدمة المنطقة وقاطنيها.