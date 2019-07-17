كشافة الشارقة تطلق «صيفنا تسامح»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مفوضية كشافة الشارقة أنشطتها وبرامجها الصيفية من خلال مركز كشافة الشارقة الكشفي الصيفي التخصصي، تحت عنوان «صيفنا تسامح».

وقال ناصر عبيد الشامسي المفوض الدولي، رئيس مفوضية كشافة الشارقة إن المفوضية تضع في قمة أولوياتها توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يضع في صدارة اهتماماته مستقبل الأطفال.

ويعتبر مركز كشافة الشارقة الصيفي التخصصي مجالاً رحباً لاستقطاب المواطنين والمقيمين من كافة مناطق الإمارة من عمر 7 سنوات إلى 14 سنة لممارسة أنشطتهم الكشفية والثقافية والرياضية والفنية، بجانب زيارات المتاحف العلمية وحضور الورش التوعوية بالتعاون مع برامج «الشرطي الصغير» بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وورش الإرشاد مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة وتنفيذ الزيارات مع إدارة متاحف الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وغيرها من الجهات.