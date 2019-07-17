وفد كاراتيه الإمارات يصل إلى أوزبكستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الوفد الإداري لبعثة كاراتيه الإمارات إلى أوزبكستان، والذي يضم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، حيث يخوض الرزوقي غداً الانتخابات مرشحاً لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، وراشد آل علي، أمين عام اتحاد الإمارات للكاراتيه مرشح الاتحاد لعضوية الاتحاد القاري، ومحمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي، والحكم الدولي جابر جاسم، ومحمود السيد سكرتيراً إدارياً.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله إلى مطار طشقند راشد علي المزروعي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في أوزبكستان، ورئيس وأعضاء الاتحاد الأوزبكي للكاراتيه.