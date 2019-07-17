الجنسية التونسية تتصدر مدربي الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تتواجد 9 جنسيات على رأس القوائم التدريبية لفرق دوري المحترفين السعودي استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019-2020 الذي ينطلق في 22 أغسطس/‏ آب المقبل، وتتصدر الجنسية التونسية القائمة بأربعة مدربين من أصل 16 مدرباً سيظهرون في الموسم الجديد 2019-2020 مع فرقهم.

ويقف على رأس الكتلة التونسية الحاضرة عميد مدربي الدوري فتحي الجبال مدرب الفتح بالإضافة للثلاثي عبدالرزاق الشابي ومحمد الكوكي والاسكندر القصري الذين سيحضرون مع الوافدين الجدد أبها وضمك والعدالة، وتحتل الجنسية البرتغالية المرتبة الثانية، وتتقاسم الجنسية الرومانية والكرواتية المرتبة الثالثة، ويحمل السعودي خالد العطوي مدرب الاتفاق لواء المدربين السعوديين.

على صعيد أخبار الأندية، ينشط الهلال على مستوى التعاقدات الأجنبية بحثاً عن صانع ألعاب،وبحسب مصادر وثيقة عقد رئيس الهلال فهد بن نافل اجتماعاً بعمر عبدالرحمن «عموري» لمناقشة تجديد الارتباط لموسم آخر، ويضع الهلاليون البيروفي كاريلو الذي خاض التجربة معهم والبرازيلي ادميلسون في خانة الاهتمام بعد الاتفاق المبدئي مع الجانبين.