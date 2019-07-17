الهاملي ينضم لمتابعة عالمية كازاخستان لرفعات القوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل أمس الأول محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم عضو اللجنة البارالمبية الدولية إلى كازاخستان للانضمام إلى بعثة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم المشارك في بطولة العالم لرفعات القوة والتي انطلقت بمشاركة 464 لاعباً ولاعبة يمثلون 79 دولة، جاؤوا ليتنافسوا في حصد الألقاب، وعقد الهاملي اجتماعاً بأعضاء البعثة لشحذ هممهم بغية تحقيق إنجاز جديد لرياضة أصحاب الهمم.

وأعرب الهاملي عن سعادته بتواجد أصحاب الهمم في بطولة عالمية لرفعات القوة وبهذا الحجم، مثمناً جهد الأندية الشريك الأصيل مع الاتحاد في توفير عوامل النجاح للاعبين واللاعبات من أجل تحقيق طموحاتهم في المحافل العالمية والقارية والدولية.

Advertisements

وقال: «اتحاد أصحاب الهمم لن يألو جهداً في تهيئة المناخ الملائم للاعبين من أجل أن يحصدوا النتائج الإيجابية التي تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، وإن أبطالنا دائماً على قدر المسؤولية واللاعبون لا يحتاجون إلى وصايا قبل المشاركة في المسابقات المختلفة، وخصوصاً أنهم ظلوا يشرفون دولتهم دائماً ونتطلع لتعزيز هذه النجاحات بألقاب جديدة في عالمية كازاخستان».

وأكد عبدالله حسن الفلاسي رئيس البعثة أن المنتخب المشارك في عالمية كازاخستان يجمع بين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب، متطلعاً لأن يستفيد الذين يشاركون لأول مرة من تواجدهم في الحدث العالمي الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وأشار إلى أن جميع اللاعبين على قدر التحدي لرسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم التي تسير على الطريق الصحيح.

وقالت موزة الزيودي في أول مشاركة لمنتخبنا الوطني إن المنافسة قوية في هذا المحفل العالمي وأكدت سعادتها باكتساب خبرات جديدة وتحسين رقمها الشخصي، وأشارت إلى أن الحدث يمثل فرصة لجميع اللاعبين للاحتكاك بلاعبين لهم وزنهم في رفعات القوة وأن المشاركة في حد ذاتها تعد بكل المقاييس تجربة مفيدة وسيكون لها مردود إيجابي على مسيرتها خلال المرحلة المقبلة.