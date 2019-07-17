شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يتعلم الألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح البرتغالي جوزيه مورينيو الباب للتدريب في البوندسليجا باعترافه بتعلم اللغة الألمانية في أوقات فراغه وقال: «حالياً، أنا أدرس الألمانية لأنني لا أعرفها.
أتحدث الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية وينقصني تعلم الألمانية. لا استبعد التدريب في أي مكان حتى ألمانيا».
وكانت تقارير ربطت بين مدرب اليونايتد السابق مع بنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ونيوكاسل الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو يتعلم الألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.