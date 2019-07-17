مورينيو يتعلم الألمانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح البرتغالي جوزيه مورينيو الباب للتدريب في البوندسليجا باعترافه بتعلم اللغة الألمانية في أوقات فراغه وقال: «حالياً، أنا أدرس الألمانية لأنني لا أعرفها.

أتحدث الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية وينقصني تعلم الألمانية. لا استبعد التدريب في أي مكان حتى ألمانيا».

وكانت تقارير ربطت بين مدرب اليونايتد السابق مع بنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ونيوكاسل الإنجليزي.