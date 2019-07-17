البولندية فلودارسيك لن تدافع عن لقبها في رمي المطرقة

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لن تدافع البطلة الأولمبية البولندية أنيتا فلودارسيك عن لقبها في مسابقة رمي المطرقة خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر المقبلين في الدوحة، بعد خضوعها لعملية جراحية في ركبتها بحسب ما كشفت ومدربها الثلاثاء.

وتعتبر البولندية البالغة 33 عاما، من أساطير مسابقة رمي المطرقة إذ تحمل الرقم القياسي العالمي وتوجت بالذهبية في أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، كما تملك في رصيدها أربعة ألقاب عالمية.

ونشرت فلودارسيك صورة لها على انستغرام وهي في المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية في ركبتها اليسرى، كاتبة على الساق الأخرى "طوكيو 2020"، في اشارة منها الى أولمبياد 2020، مرفقة الصورة بتعليق "الهدف واحد. #طوكيو2020"، معربة عن أملها باستعادة عافيتها بشكل كامل من أجل الدفاع عن لقبها الأولمبي بعد عام من الآن.

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وكشف مدربها كريستوف كاليشيفسكي لقناة "تي في أن 24" البولندية أنه "خلال العملية الجراحية، تبين أن... الأمور أكثر خطورة مما كان متوقعا"، مضيفا "لن أدخل في التفاصيل، لكن العلاج الفيزيائي سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر. لن نستعجل الأمور. الهدف هو ألعاب طوكيو والفوز بذهبية ثالثة".

وختم "سأقوم بكل شيء ممكن من أجل تحضير أنيتا بالشكل المناسب".

وتقام بطولة العالم في الدوحة بين 27 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الأول/أكتوبر.