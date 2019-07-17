شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أشرف بن شرقى: رغبة اللاعب فى للزمالك حسمت المفاوضات خلال 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح كريم بلق وكيل أعمال أشرف بن شرقى أن العرض الذى تلقاه اللاعب من نادى الزمالك هو الأنسب له خلال الفترة الحالية أن المفاوضات مع مسئولى الفريق الأبيض لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة .

أضاف وكيل اللاعب فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة "المحور" ان اللاعب تعرض لعدة عروض كثيرة خلال الفترة الماضية الا أن رغبة اللاعب فى الانتقال الى الزمالك حسمت الأمر بالكامل .

تابع كريم بلق أن اللاعب سيصل الى القاهرة اليوم الأربعاء على أن يتم تقديمه لوسائل الاعلام كلاعب فى فريق الزمالك.

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وتمنى كريم بلق أن يتألق اللاعب فى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة مع القلعة البيضاء التى تمتلك تاريخ طويل من البطولات.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزماك التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى لمدة 3 سنوات فى صفقة صيفية مدوية بين اللاعبين.

وكشف كريم بلق أن هناك اتصالات جرت مع مرتضى منصور ساهمت فى حسم الصفقة بشكل رسمى فى أسرع …