شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: التحكيم الأفريقى ينهار.. والحكام المصريون اتظلموا فى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد الشناوى، المحاضر التحكيمى بالاتحاد الأفريقى، عدم رضاه عن مستوى التحكيم الأفريقى خلال الكان 2019، والمردود الذى يقدمه فى الفترة الأخيرة، معلقا: "التحكيم الأفريقى ينهار بسبب أفعال لجنة الحكام فى الكاف غير المبررة".

وقال الشناوى لليوم السابع: "الحكام المصريون فى كأس الأمم الأفريقية تعرضوا لظلم واضح، فكيف لا يدير جهاد جريشة مباريات فى الأدوار الإقصائية وهو واحد من أفضل حكام القارة، وكيف لا يدير الثنائى إبراهيم نور الدين وأمين عمر سوى مباراة واحدة لكل منهما، فى الوقت الذى أدار الجزائرى مصطفى غربال الحكم الذى لا يملك خبرات كبيرة 4 مباريات فى سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ الكان".

وأضاف الشناوى أن الثنائى المصرى أمين عمر وإبراهيم نور الدين لم يرتكبوا أى أخطاء فى المبارتين الذين قاموا بإدارتهما، فى الوقت الذى ارتكب غربال أخطاء بالجملة، واصفاً الأمر بالمجاملة الصارخة لصالح الحكم الجزائري.