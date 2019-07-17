شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض محمود حامد "ديفندر" بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات جادة مع محمود حامد لاعب خط وسط بتروجت لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية المقبلة . ويسعى طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد بالإتفاق مع محمد مصيلحى رئيس النادى خلال الفترة المقبلة لبناء فريق قوى للمنافسة على مركز متقدم فى بطولة الدورى الممتاز وحصد بطولة كأس مصر لاستعادة أمجاد فريق الاتحاد السكندرى وأسعاد جمهور سيد البلد . طلعت يوسف سبق وأعلن الجهاز المعاون له بالاتحاد ويضم كل من عبد الجليل إمام فى منصب مدير الكرة وكلا من منير عقيلة و محمد إبراهيم كمدرب عام ومجدى بهلول مدرب حراس مرمى وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال واستمرار الجهاز الطبى و الإدارى السابق .

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