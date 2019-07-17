شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يخترق جلسة لم شمل لاعبى الزمالك.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة مع لاعبيه كشف خلالها عن عدد من الموضوعات التى أثارت جدلا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك للحفاظ على حالة الترابط للفريق قبل أيام قليلة من مواجهة الجونة ببطولة الدورى المصرى.

وخاض الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك تدريباً اليوم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة ضمن استعداداته لخوض مباراة الجونة بالدورى المصرى الممتاز يوم الأحد المقبل فى مرحلة حسم البطولة المحلية التى يتصارع عليها مع الأهلى خلال الفترة الحالية.